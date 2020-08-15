狗也會怕打雷！桃園一名網友日前至熱炒店用餐，期間下起了暴雨又打雷，沒想到一隻流浪狗衝進店裡，似乎被打雷聲嚇到，躲在角落裡不斷發抖，而店家見到這一幕，並未把狗趕走，反而讓牠在店裡安心躲雨，畫面非常感人，而浪浪被雷聲嚇到的模樣，也讓人看得好心疼。

浪浪被打雷聲嚇到，害怕的躲在角落(影片來源/網友Yu-Rou Jian授權提供)

網友Yu-Rou Jian在《桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區》提到，日前至熱炒店用餐到一半，外面突然下起暴雨，還伴隨閃電、打雷，期間有一隻流浪狗默默地跑進來，隨後躲在店家內的冰箱與櫃子縫隙中，非常害怕而不斷發抖，所幸店家也很有愛心，並未做出驅趕動作，讓浪浪能在室內安心躲雨。

直到雷雨停後，老闆仍繼續讓浪浪在店裡閒晃，不過因狗的毛色乾淨，且個性也很乖巧，推測可能是有人飼養，只是沒有戴項圈，目前先幫忙收留牠，網友Yu-Rou Jian對於店家的愛心非常感謝，更表示「謝謝這間店很有愛的讓浪浪躲雨，謝謝老闆。如果也有浪浪躲雨，請讓他們待一下好嗎？他們真的好可憐」。

浪浪非常乖巧，推測應該是有人飼養(影片來源/網友Yu-Rou Jian授權提供)

不少網友回應「嚇死了！我家的(狗)打雷也是狂嗚嗚嗚叫，老闆店家真好」、「浪浪自己感覺做錯事的樣子，好可愛」、「好棒的老闆，謝謝你給浪浪躲雨，剛才我家毛弟也嚇到差點跑走，嚇死我了」、「以前我朋友家的狗也是，一打雷就衝進浴室，跳進浴缸裡面躲起來一直發抖」、「這麼有愛心的店家，還不吃爆它！」。