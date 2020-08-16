接吻是情侶或夫妻表達情感的一種方式，但是除了人類之外，猴子竟然也會做出接吻的行為！大陸一名醫生日前到山上採藥，途中卻發現2隻猴子正忘情地在路邊接吻，他立刻拍下這神奇的一幕，而猴子發現鏡頭後也嬌羞地快速逃開，有趣的反應讓網友們笑翻了，直呼：「都被遊客帶壞了！」。

根據陸媒報導，一名醫生日前到雲南省普洱市某森林公園的山區採藥，然而在途中卻突然看見有2隻猴子在路邊忘情地激吻，他立刻就拿出手機拍下這罕見有趣的畫面，從影片中可以看見，這2隻猴子發現有人在拍牠們之後，先是愣住了幾秒鐘的時間，其中一隻反應過來後立刻害羞地推開另一半跑開，而對方還傻傻地呆站在原地，表情十分搞笑，之後2隻猴子還相互打鬧嬉戲著，看起來就像是一對感情非常甜蜜的小情侶。

事後，這名醫生將影片分享到網路中立刻引起了網友們熱議，大家都紛紛笑說：「單身狗表示受到一萬點傷害」、「這年頭，猴子都有對象，就我單身！」、「猴子都接吻了，你接過吻嗎？」、「太過分了，打擾人家好事」、「人家都害羞成那樣了，你們還笑、還拍！」、「都被過去旅遊的情侶教壞了」。