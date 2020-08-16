大部分的貓咪個性都難以捉摸，經常會做出一些讓主人哭笑不得的事情。美國賓州一戶人家每天早上醒來都會發現家裡多出了好幾雙陌生的鞋子，讓他們相當困擾，後來才發現自家愛貓每晚都會到鄰居家逛街，而這些鞋子全都是牠偷來的「戰利品」！

喬丹每晚都會到鄰居家偷鞋(影片來源/YouTube/WTAJ TV)

根據外媒報導，這隻黑白毛色的貓咪喬丹（Jordan）每晚都會到附近的幾戶鄰居家閒晃，順便帶回來幾雙鞋子當作「紀念品」，剛開始貓咪的主人一家都不太清楚這些鞋子從哪來，直到後來他們才發現這全是喬丹的傑作。本月初蘿絲（BJ Rose）在臉書開設了一個社團，以便替這些失蹤的鞋子找回它們的主人，並在後院架設一台監視器、以及在喬丹的身上裝設GPS定位裝置，來了解牠每天晚上的活動。

喬丹至今的戰利品已經超過50隻鞋，而且有趣的是，因為貓咪攜帶物品的數量有限，每當牠第一晚帶回了一隻鞋後，隔天晚上就會再將另外一隻鞋給帶回來，確保這些鞋子都是「成雙成對」。

但令蘿絲一家沒想到的是，喬丹這個偷鞋的壞習慣竟吸引了許多美國網友的關注，大家都紛紛湧入這個社團來觀看喬丹的「犯罪實況」，蘿絲對此感到又驚又喜，「世界上有這麼多壞事發生，就讓喬丹帶給大家歡笑吧！」。