有些貓咪特別喜歡搗亂，把放在桌上、櫃子上的東西都推到地上，讓主人們都非常崩潰心累。日本一名飼主最近發現自家裝水的碗特別容易被打翻，為了防止愛貓再次不小心把水翻倒，他特地換了一個非常重的玻璃碗，沒想到卻目睹了自家愛貓研究「如何弄翻碗」的行為，讓他瞬間心碎。

這名飼主「@yoshidaterukazu」在推特中分享了這段影片，他表示自己發現貓咪在喝水的時候經常會不小心打翻，認為很可能是水碗太輕了，於是找了一個非常重的玻璃大碗來替換，原本以為不用再擔心水打翻的問題，沒想到他卻目睹了自家愛貓讓他相當心碎的行為。從影片裡可以看見，這隻灰貓不斷地用手去撥弄碗的邊緣，就像是在嘗試該如何把碗弄翻，整個過程牠都十分專注地在研究，主人這才發現以往水打翻竟全都是家中貓咪搗蛋的結果。

飼主也透露，這隻灰貓平常的性格就相當霸氣，不僅常常擺出各種奇怪、有氣勢的坐姿，忌妒的時候還會躲在牆後，露出半邊臉來「暗中觀察」，此外，似乎不管是什麼樣的碗，牠都非常喜歡把它弄倒，讓飼主相當哭笑不得。