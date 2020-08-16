有許多野生動物攝影師或環境保育人士會在野外架設隱藏攝影機，藉此來捕捉動物們最自然的畫面。近日，美國一名攝影師就在樹林中架設了一台隱藏相機，想要拍下山貓在這裡活動的模樣，然而當他在檢查照片時，卻意外看見了一抹橘色的妖嬈身影，讓他忍不住笑了出來。

Thankful to this unknown man for striking a pose and for not messing with my camera set up after he stumbled upon it. Also added, a bobcat using the log just a couple weeks prior. #cameratrap #trailcam #photobomb pic.twitter.com/p4XJ9wSVdI — Jeff Wirth (@burningxjeff) August 3, 2020

根據外媒報導，來自華盛頓州的野生動物攝影師傑夫（Jeff Wirth）最近發現山貓活動的地區，於是在該樹林的一根原木附近設置了一台隱藏相機，只要有物體在相機前移動，它就會自動開啟，拍攝一系列的照片，每個禮拜傑夫都會前往現場去檢查所拍到的照片，但通常都會是一些像是鳥類、浣熊等野生動物的照片，沒有其他特別之處。

Some other photos from this special visit pic.twitter.com/10J6DQ38BD — Jeff Wirth (@burningxjeff) August 4, 2020

不過就在不久前，傑夫在照片中發現了一名穿著橘色夾克男子的身影，他一連留下了好幾張「紀念照片」，有些是趴在原木上擺出妖嬈的姿勢，有些則是露出了開朗的笑容，讓傑夫看到後瞬間笑了出來，之後更在社群平台上發文，感謝男子帶給他的笑容。照片很快就在網路上爆紅，而該名男子也看見了自己的照片，於是和傑夫進行了聯絡，透露自己是一名森林管理人員。