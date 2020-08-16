飼主在帶愛犬外出時，一定要記得繫上牽繩，才可以避免走失或是更嚴重的意外發生。日本一名網友日前到百貨公司購物時，剛好碰到一隻走失柴犬被警衛帶回，不過這隻柴犬被陌生人被在懷中不但一點都不害怕，反而還露出了非常燦爛的笑容，畫面看起來十分逗趣搞笑。

這名推主「@uramotomaru」在本月13日時分享了這段有趣的經歷，他先是描述了事情的經過，表示有一隻柴犬在百貨公司中走失了，並於商場內徘徊著，而牠的身後有大約10個人在追趕著牠，就像是在學校裡才會看到的畫面一樣；不久後推主便上傳了一張照片，可以看到警衛已經成功抓到牠，但這隻柴犬被陌生人抱在懷中，竟沒有緊張害怕的感覺，反而露出了開朗燦爛的笑容看著遠方。

而網友們看到照片後也，全都被柴柴可愛的笑容融化了，紛紛笑說：「柴：『我沒有後悔，也不會反省，如果有機會我還會再做一次』」、「怎麼會被抓了也看起來這麼幸福啊哈哈」、「一看就是慣犯了」、「罪名是長太可愛嗎？」、「狗狗是不會有罪的！」。