愛護動物不分國界，日前國外有一隻小貓咪意外受困在半空中，卻不知道該怎麼下來，只好發出陣陣撕心裂肺的呼救聲，讓人聽了超心碎。最後透過現場民眾合力救助，才順利解救小貓咪脫離困境，觸目驚心的救援場面也被人拍下分享到網路上，感動無數網友。

莫斯科市場日前有一隻貓咪受困在半空中，場面十分驚險(影片來源/FB/Wild Charles/如遭刪除請見諒)

美國一名專門拍攝動物影片的Youtuber「Wild Charles」日前在臉書專頁分享了一段影片，表示在俄羅斯莫斯科一處拱廊市場，有一隻貪玩的賓士貓爬到高處，爪子卻不小心勾到電纜線，導致牠下不來，又沒有力氣翻到上面的水管上，就這樣單手吊掛半空中，無助的牠只能害怕地發出淒厲慘叫，可憐模樣讓人揪心。

市場的攤商發現後趕緊集結眾人，拿著大毯子在貓咪下面形成防護墊，避免牠掉落時直接墜地，但貓咪無法理解狀況，還是繼續在電纜上持續掙扎、哭喊，讓大家不知該如何是好。之後一名男子覺得這樣等下去不是辦法，便拿出梯子靠近貓咪身體，嘗試了好幾次才終於讓貓咪鬆開爪子改抓長梯，順利脫困，眾人也露出欣慰的笑容。驚險的救援影片曝光後引起熱議，吸引逾21萬人按讚，不少網友看了都紛紛直呼：「太暖心了！」