近年來有不少家庭為了工作、孩子教育等問題決定移民到其他國家，澳洲更是其中最熱門的選項之一。對此，有網友就好奇發文「澳洲真的好過待在台灣嗎？」文章立刻掀起網友熱議，但也有過來人出面點出重要關鍵。

有網友在PTT八卦板以標題「移民到澳洲真的好過待在台灣嗎？」發文，表示澳洲位在南半球，離每個國家都很遠，雖然他們年薪很高，但不免有種活在世界邊緣的感覺。反觀台灣，或許工作品質比不上澳洲，但走到哪都有很多小吃和便利商店，生活機能便利，物價也比澳洲便宜。讓他不禁好奇直呼：「移民澳洲真的好過台灣嗎？住澳洲真的比台灣好嗎？」

文章曝光後吸引不少網友留言表示看法「雪梨隨便餐廳吃個漢堡台幣300，非麥當勞」、「喜歡台北這種逛街或是夜生活就不適合，人家大部分早早就打烊了，也沒有像台灣有夜市巷口小吃攤，便利超商就不用說了，都市生活習慣會不適應的」、「如果把健保切掉的話，我看那些要上不上的怎麼在澳洲生活，在澳洲光要拿到駕照一群人就被卡死了」、「澳洲生活悠閒，喜歡自然戶外活動的話很適合，但是喜歡快速城市節奏，像跑夜店、酒店、KTV這種就沒意思」。

但也有許多過來人點出會選擇澳洲的關鍵重點是「生活品質」，「澳洲只要不是住真的太扯的小鎮，一定找得到大賣場，開車頂多10分鐘。重點是居住品質」、「論生活品質澳洲真的屌打，說台灣物價便宜是在欺騙自己」、「去生活過的9成都後悔回來」、「去那邊生活就是享受，每年十月的藍花楹季更是美到翻」「澳洲開發晚，規劃好環境好，薪水高」。