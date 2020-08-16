夏天是蛇類活動的旺季，住家靠近山林的民眾更經常在家中發現「不速之客」。國外一名男子在家裡上廁所的時候，突然感覺到有東西狂頂他屁股，事後才驚見馬桶裡有一條眼鏡蛇，頓時嚇到頭皮發麻，趕緊通報專家前來捕捉。

泰國男子上廁所突然驚覺有東西頂他，事後才之後差點被眼鏡蛇咬傷。(影片來源/YouTube/Thairath/如遭刪除請見諒)

根據泰媒《Nation TV》報導，泰國巴吞他尼府一名在泰航當麵包師傅的51歲男子帕雅，日前在家中「蹲馬桶」時突然驚覺不對勁，感覺「好像有東西在頂我屁股！」但起身查看卻沒有發現異樣，便沒放在心上。沒想到之後換女友用廁所時，竟看到馬桶內盤據一尾眼鏡蛇，嚇得她花容失色，急忙呼叫男友進來，帕雅也隨即通報專家前來處理。

專家趕到現場後，整整和牠纏鬥了20分鐘，才終於成功將這條長約1.5公尺的眼鏡蛇捕獲。帕雅也透露，他們家是2層樓高的民宅，這間廁所平常比較少人使用，可能因此才讓該蛇誤闖進來。報導最後也補充，專家已經在事後將眼鏡蛇帶到野外放生了。