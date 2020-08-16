高雄新堀江就好比台北市的西門町一樣，是南臺灣年輕人進行休閒、購物等活動的潮流商圈，近幾年也成為南臺灣最大最著名的舶來品銷售地，是流行時髦的代名詞。但你知道新堀江的「堀」該怎麼讀音嗎？日前就有一名南部網友在臉書發問，並崩潰表示自己竟然23年來都念錯！

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示自己是土生土長的台南人，再加上去高雄念了3年大學，是名符其實的「南部人」！沒想到日前他念新「ㄐㄩㄝˊ」江竟然被台北的朋友糾正應該要念新「ㄎㄨ」江，讓他不禁崩潰直呼「我從來沒有聽過新ㄎㄨ江啊！」

其實新「堀」江的讀音在之前就數度被提出來討論，有網友認為「高雄人自己都唸ㄐㄩㄝˊ了」、「語言是積非成是的東西，唸ㄐㄩㄝˊ就好不要刻意唸正確」、「做計程車唸ㄎㄨ司機還不知道在哪」、「我高雄人唸ㄐㄩㄝˊ，親戚朋友也都是唸新ㄎㄨ江，反而高雄人會覺得你有事」但也有人表示「認真回，一字多音審訂表認為是單音ㄎㄨ，新堀江當然也應該唸ㄎㄨ」、「ㄎㄨ才是正解」、「教育部字典是ㄎㄨ」、「念正確有什麼不好，如果被故意念錯名字，你會爽嗎」、「新注音輸入法會為了打字方便故意納入非正規的讀音，所以ㄐㄩㄝˊ也找的到，拿來佐證的人有事嗎？」

據了解，新堀江的名稱是對應鹽埕區舶來品集散的鹽埕堀江商場而來，後者現在常被稱作舊堀江，最早可追溯到1915年日本政府在高雄市所設立的行政區劃之一堀江町（日語漢字：堀江，「堀」在日文中是水道的意思）。「堀」（注音：ㄎㄨ）的字形與「崛」或「掘」相似（注音：ㄐㄩㄝˊ），因此常被誤寫或念錯。