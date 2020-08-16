柴犬生性好動，是不少飼主又愛又恨的搗蛋鬼。日前國外有網友就帶自家黑柴出門散步，途中柴柴遇到另一隻和和自己外型相似的柴犬，立刻興奮的上前打招呼想邀約一起玩，看到對方跟著牠一起衝刺，更是嗨到來回奔跑，似乎還沒發現哪裡不對勁，影片曝光後也笑翻一票網友。

柴犬興奮邀新朋友一起玩，卻沒發現對方其實就是自己的倒影。(影片來源/FB/楊楚瑜/如遭刪除請見諒)

日本一名飼主養了一隻可愛的黑柴，日前帶牠出門散步時，柴柴在街上發現另一隻和自己同款的黑柴，對看許久之後，開始衝刺想吸引對方跟牠一起玩，沒想到另隻柴犬馬上跟緊緊地跟著牠一起衝刺，雖然隱約覺得哪裡不太對勁，還是開心地來回跑了好幾遍。原來這隻柴柴是和飼主經過一面大片的落地窗，看到的玩伴其實是自己倒印在玻璃上的身影，呆萌的模樣讓主人忍不住幫忙配上OS「來玩！一起玩！欸…你誰？」

影片被知名陸日文化自由撰稿人「秋田六千」分享到微博，不少網友紛紛留言「狗的快樂好簡單」、「黑子，出來掰頭呀！」、「哈哈哈哈太可愛啦」、「哈哈哈憨憨狗」、「你看你看，和我一樣帥！」、「看路啊喂」、「又一個不認識自己的傻狗」、「差點撞到花盆哈哈哈」。