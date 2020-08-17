大部分駕駛在行駛路上看到名貴的車，都會自動「閃遠一點」，以免發生擦撞或其他意外事故，得賠上一筆天價的費用。最近，一名網友在高速公路上看見3輛貨櫃車，更表示這幾台車如果不小心撞下去可能「投胎100次也不夠賠」，內行的網友一看到貨櫃上的公司名稱也瞬間秒懂，怕得直呼：「撞到還是別投胎了」。

這名網友於《爆廢公社》中發文，寫道：「撞超跑裝孝子有什麼樂趣，這三台衝下去，投胎個100次也不夠賠」，從他分享的照片中可以看到高速公路上有3台貨櫃車正在一旁行駛，後方的貨櫃上印有「ASML」的英文字樣，外觀看起來與一般的貨櫃車並沒有太大的差別。不過有內行的網友卻一看秒懂，替大家解答貨櫃中裝的很有可能就是要價不菲的精密儀器，讓眾人嚇得驚呼：「裡面該不會是光刻機吧…」、「這不只是台灣GDP指標！這裡面裝的比樓房還值錢的玩意」、「撞到最新型的，中了樂透也賠不完」、「撞下去明天台股跌停板」、「台積看過30億UP，離遠點保平安」、「極紫光機，一台40億台幣」。

據悉，艾司摩爾（ASML）為半導體裝置製造商，主要產品是用來生產大規模積體電路的核心裝置曝光機，在世界同類產品中有高達90%的市佔率，許多知名的企業，像是台積電、三星、英特爾等公司，都會向ASML採購先進設備。