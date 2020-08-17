貓咪和狗狗的性格擁有極大的差異，貓咪比較高冷而且喜歡高處，狗狗則活潑好動、喜歡和主人一同玩耍，若是彼此的「靈魂互換」，又會是怎樣逗趣的場面呢？美國一戶人家就收養了一隻擁有「貓魂」的狗狗，平時最喜歡就是和自己的貓兄弟跳到高處眺望全家，讓主人看到後簡直笑翻了。

根據外媒報導，飼主卡斯蒂勒（Bethany Castiller）表示一家人一直以來都很想養一隻能夠和家裡2隻貓融洽相處的狗狗，於是日前他們到收容所去，很快就看見了Mako，並且愛上了牠，而Mako在被接回家裡後，果真很快就和家裡的貓咪玩在一起，讓大家都相當欣慰。

然而，不久後卡斯蒂勒就注意到，Mako之所以可以和貓相處融洽，或許正是因為牠誤以為自己是一隻貓了，Mako平時不太會吠叫，喜歡貓零食和貓咪經常做的活動，其中最喜歡的就是坐在櫥櫃或是桌子等家中各個高處，「牠會和貓咪一起躺在桌上看窗外的小鳥，而且當牠看到一隻貓在人的身上『按摩』時，牠也會過來做出相同的行為」。

雖然第一次發現Mako「貓魂上身」的行為，讓全家人都感到有些驚訝，不過他們也很快就習慣了，還爆料Mako非常迷戀家中的其他2隻貓咪，總是會不停地圍繞在牠們身邊。