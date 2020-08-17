有時候，人與動物的緣分，格外奇妙。一名家住蘆洲的鄭姓女子，日前在陽台發現一隻負傷野鴿，決定先行收容，等牠傷勢痊癒，再帶到戶外野放。野放這一天，過程雖順利，返家後竟發現，「這隻鴿子比他們早到家，還在陽台等開門」，索性讓牠住下來，現已成為家中寵物，人鳥樂融融。

鄭女透露，他們家住12樓，印傭當初在陽台發現鴿子，初步檢查雖有傷但不嚴重，便打算照顧牠，待傷好再處置。鴿子在一家人細心照料下迅速復原，沒想到復原後「居然不走了」，定居陽台。

後來家人們商量，認為還是要讓鴿子重返天空，便帶牠到三重河濱公園野放，雖有點不捨，也只能祝福牠未來更寬闊。結果回到家開門一看，眾人傻眼，這隻鴿子又出現在陽台，似乎捨不得離開；再度野放了兩三次，都是一樣的結果。

鄭女表示，家人覺得既然跟鴿子這麼有緣，就養牠吧！幫牠準備籠子，餵牠飼料、飲水，當寵物照顧。鴿子白天會飛出去繞一繞，傍晚再自己飛回來，每次都找得到回家的路。

「最近牠居然下了兩顆蛋」，家人們喜出望外，「原來是母鴿啊！」若一切順利，很想看看小鴿子出生的模樣。