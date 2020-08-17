大貓熊「圓仔妹」終於在本月14日睜眼了！保育員透過牠眼睛小小的一條縫看見了烏黑的眼珠，不過比起姐姐「圓圓」在第42天大的時候就搶先睜開眼睛，圓仔妹晚了整整5天的時間，讓保育員都忍不住笑稱，圓仔妹可能是不想那麼快面對世界。

圓仔妹在出生第一個月對環境比較敏感 偶爾會鬧小情緒(圖/臺北市立動物園提供)

據園方指出，大貓熊寶寶在出生第45天前後會睜開雙眼，姐姐「圓仔」在第42天大時就搶先睜眼看世界，不過圓仔妹卻遲遲沒有動靜，直到本月14日時保育員才看見牠可愛的眼珠，也就是圓仔妹在第47天大時終於睜眼了！對此，保育員也開玩笑地說，或許圓仔妹只是不想要那麼快就面對世界。

依偎著媽媽圓圓睡覺最讓圓仔妹安心(圖/臺北市立動物園提供)

巨蟹座的圓仔妹在出生後的第一個月，對於環境就比較敏感，也常常會有屬於自己的「小情緒」，這段期間只要圓仔妹一發出聲音，身為媽媽的圓圓就會立刻丟下手邊美味的竹筍，跑到育嬰房中照顧安撫。

圓圓抱著圓仔妹餵奶(圖/臺北市立動物園提供)

隨著圓仔妹逐漸成長茁壯，北市動物園也在今日正式開跑第二階段的「好名票選」活動，在第一階段的徵名活動時就收到了許多民眾的熱情參與，而園方通常都會以新生動物母親名字的最後一個字進行取名，「圓仔」就是其中一個例子，在這次的投稿中也有許多以「圓」為發想的好名，爸爸「團團」更是沒有被遺忘。

第二階段「好名票選」活動今日開跑(圖/臺北市立動物園提供)

園方特地從中挑選了6組具有代表性的名字「團仔」、「圓妞」、「圓寶」、「柔柔」、「珍珠」和「麻糬」進入第二階段票選，邀請民眾一同踴躍投票，此外還會抽出40名幸運星，在中秋節到動物園和大貓熊一起慶團圓！