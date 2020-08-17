還記得讓外媒也驚呆的台北橋「機車瀑布」嗎？機車因為機動性高又低成本，是台人最喜歡使用的交通工具，也讓台灣機車密度成為全球之冠。對此，有網友就對機車停車應該要用「側柱」還是「中柱」站立在PTT發出質疑，也因此釣出專業行家透露驚人真相。

有網友在PTT八卦板以標題「有沒有機車為何要發明側柱的八卦？」發文，表示他日前停車的時候遇到隔壁車位有「不立中柱，立側柱的人」，不但讓停車位變窄又難停，還要幫忙把車立起來，讓他忍不住怒嗆「立側柱比較不平穩，也很危險，到底立側柱的都是哪些人啦？還想知道機車為何要發明側柱，有掛嗎？」

文章曝光後掀起熱議，有網友贊同原PO「三寶要用」、「社會上就是有你這種亂幫別人立中柱的善心人士」但有不少人認為側柱與中柱應該有互補的作用「手受傷沒力根本拉不動車尾」、「你有沒有碰過路面沒辦法立中柱的，斜坡或是地面有洞」、「側柱在你手受傷時才知道好」甚至有網友覺得原PO管太多「通常都是台男在立中柱還自私要碰別人車」、「碰別人的車幹嘛這麼閒不會去搬違停汽車？」。

此文也釣出一名內行網友專業解答，該網友表示「其實側柱才是機車的標配，中柱則是因應特殊狀況額外安裝的。」更進一步分析在全球機車展業中，有配中柱的機車有2種特質，一種是「自動變速」，主要是為了「防止手賤手殘催到油門直接噴出，才設計中柱讓後輪懸空，是一種安全機制。有些歐洲製重量輕的小綿羊甚至取消側柱，強制中柱安全行為。

另一種則是「裝貨載運」，這種車通常是休旅類型或是用來載貨的車，需要中柱「保持貨架或箱體與地面水平」，方便裝運貨物。而上述2種車型不論多大多重多難架，都會有中柱，而非上述2種車型不論多小多輕，除非因地區需求的例外，否則鮮少配中柱。該網友最後也指出，因為台灣機車大部分都是屬於「自動變速」的類型，所以才會讓原PO「產生這種搞不清楚狀況的思緒」。