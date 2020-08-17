新冠肺炎的疫情在全球延燒，有錢也不一定可以買到的「口罩」頓時之間成了最珍貴的寶物。一名網友日前就在金紙店內驚見燒給先人用的「紙口罩」，還有多種花色、款式可以選擇。他事後將照片分享到臉書上，瞬間就成為網路上最熱門的話題。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示新冠肺炎需要戴口罩，是為了防止人和人之間的飛沫傳染病毒，但他日前在金紙店的祭祀供品中，竟然發現商家有販售「先人專用的紙口罩」，讓他傻眼直呼「先人真的不需要了，祂們的飛沫您是看不到的」並質疑這只是商家賺錢的噱頭。

文章曝光後掀起網友熱議，不少網友紛紛幽默回應「都死了怎麼還會怕死」、「肺炎竟可侵入三界，厲害～」、「為什麼先人的口罩比在世好看」、「原來他們也要防疫啊」、「如果在陰間中了然後GG了=回陽間（誤」、「是還能在死一次嗎…」、「可能快管制了，以後祖先也要實名制購買」、「先燒健保卡才對，不然怎領口罩」。但也有人認為「現在口罩是行情的象徵！燒個一車給他炫耀一下！」、「先人也想收集各式各樣的口罩啊，就跟現在各種顏色的口罩一樣，一堆搶著買，但是也不會戴，買了等著陪葬可以放進棺材」。