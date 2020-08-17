電影中經常出現擁有控制時間能力的角色，可以讓全世界的時間暫停或穿越時空，沒想到這一幕竟真的在現實生活中上演！國外一名男子日前收到媽媽傳訊息叫他「往窗外看」沒想到他這一看竟發現有上百頭綿羊在草原上靜止不動，彷彿時間暫停般的詭異畫面讓他瞬間嚇呆。

一名網友和家人度假時竟發現窗外的綿羊彷彿時間靜止般完全不動。(影片來源/YouTube/24 TV PROD/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，英國一名24歲的男子戴維斯（Rory Davis）上個月和家人到特勞特貝克（Troutbeck）的小屋度假。某天早上10點他突然收到媽媽傳的訊息，叫他看看窗外的綿羊，本來還不以為意，結果轉頭發現女友正瞪大雙眼緊盯窗外，他才往窗外看出去，沒想到這驚悚的一幕竟讓他永生難忘。從他拍攝的影片可以看到有上百隻綿羊在草停草原上，詭異的是，牠們居然一動也不動，要不是有些綿羊偶爾會甩動尾巴，真的會讓人誤以為是一幅畫呢！

戴維斯也透露，從那天早上10點看到後一直到下午1點他們準備離開小屋時，羊群都完全都沒有動過，更神奇的是，當他們晚上回來時，草原上的羊已經全部不見了。他也強調，他從小生長在鄉下卻從來沒見過這種事，很想知道綿羊為什麼會有這些詭異行為？影片曝光後掀起熱議，有內行網友則指出，羊群在大雨過後會因為全身又冷又溼，偶爾出現這種集體靜止的行為，