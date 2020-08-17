日前市場傳出全球晶圓代工龍頭台積電（2330）有意在台中建置新廠，並已在中科十五廠旁邊覓得百公頃的高爾夫球場。對此有網友就好奇發問，台積電在台灣多處都有廠房「為何就是不去高雄？」文章除了引起網友們熱烈的討論，也有知情者透露關鍵原因。

一名網友在PTT八卦板以標題「台積電為什麼就是不去高雄？」發文，表示他看到有消息指出，台積電有意買下興農高爾夫球場，替未來的2奈米製程生產做準備。雖然台積電並未給予回應，但原PO認為中科已經有7奈米製程的廠房了，不懂為何還要再特地選台中擴廠，而且感覺整理環境工程師應該不會喜歡，讓他不禁好奇發問「為什麼台積電就是不在高雄設新廠？」

文章曝光後吸引不少網友留言「一堆工程師巴不得去台中好嗎～台中才是置產最好的選擇」、「都是台灣，不要分那麼清楚」、「中科生活機能比竹科南科都好」、「北部人不想去南科～南部人不想待竹科，中科剛好中間」、「人家有中鋼就夠了好嗎」、「以後就是桃竹苗中半導體走廊連線了」。

其中有知情人就透露其中最關鍵的2點是因為「地方勢力複雜」和「用水需求」，「高雄的路竹園區，當地政商關係比較複雜一點」、「南部是硬水，另外電和下游廠商都要考慮進去」、「地方勢力複雜，去給人吃豆腐幹嘛去」、「晶圓廠耗水大戶，不過現在有回收技術，不知有沒有好些」、「南部水庫淤積很嚴重，政府一點辦法都沒有」、「中長期用水不夠啦，水庫就沒辦法蓋」「就地方政商複雜，不好說不好說啊」。