難道國外的鬼門也開了嗎？美國一名母親在2年前痛失2歲愛女，近日發覺女兒墓碑前的物品經常消失，便通知管理員。沒想到從墓園的監視器畫面竟看到一名嬌小的白色身影，讓她當場淚崩表示「我知道那就是我女兒」。

美國一間墓園的監視器日前深夜竟拍到小女孩在裡面遊蕩。(影片來源/YouTube/netnoticiasmx/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國新墨西哥州一名母親桑卓拉（Saundra Gonzales）原本育有一名2歲的女兒法薇奧拉（Faviola Rodriguez），2年前請當時男友卡斯特里幫忙照顧，沒想到對方竟然涉嫌虐待法薇奧拉致死，讓桑卓拉痛心疾首。法薇奧拉死後被葬在拉斯克魯塞斯（Las Cruces）公墓，桑卓拉也在墓碑前擺放許多她生前喜歡的玩具和個人物品。

在此墓園中，有另一家人近日發現殺害兒子的兇手似乎有來破壞墳墓，因此在墓地裝設了監視器，沒想到某天深夜竟拍到一名小女孩在墓園中遊蕩，擔心是走失兒童，立刻通知管理員。管理員一看馬上驚訝表示「我認識這個女孩」，便帶著這一家人來到法薇奧拉的墓前，讓所有人當場嚇傻。隔天這家人剛好遇到來看女兒的桑卓拉，便將畫面交給桑卓拉看，桑卓拉堅信這就是法薇奧拉的靈魂，馬上淚崩直呼「這就是我女兒！」而畫面中拍到小女孩最後和一名較高的男子離開，桑卓拉認為應該就是對方家庭的兒子，覺得女兒應該就是來帶他去天堂的。