自新冠肺炎疫情爆發以來，許多國家都開始對農產品的出口實施措施，包含提高出口關稅、限制出口等，造成世界各國糧食進口極大的影響，而對於台灣是否也會產生糧食危機，也成為了不少人關心的議題；近日，有網友就提出疑惑，好奇詢問：「台灣為什麼不會有糧食危機」。

這名網友在PTT上發文，指出台灣是一個海島國家，人口密度又高，照理來說可以種植農作物的土地較少，很多糧食都必須得依賴進口，可是在這波疫情的影響之下，世界有些國家開始面臨缺糧危機，但台灣市場上卻還是供應充沛、價格平穩，讓他相當好奇為何台灣不會有糧食危機。

此文發布後立刻引起網友熱議，有人指出台灣的稻米產量相當充足，「台灣稻米內需跟外銷後還剩一堆，根本吃不完」、「台灣農業其實超強，產量超高」、「稻米產量過多很夠吃，隨時都能重啟」、「儲備的米可以讓台灣人吃兩年多，應該不用擔心」。

但也有人提出了台灣人飲食習慣改變的關鍵，導致目前糧食十分仰賴進口，「台灣是米多，但飲食習慣改變導致過剩」、「台灣仰賴進口啊，自給率不高」、「台灣比較大問題是，牲畜用的飼料都進口的」、「缺的是小麥，一直進口麵粉」。

事實上，根據行政院農業委員會107年的《糧食供需統計結果》顯示，隨著家庭外食的比例提升、飲食的多樣化影響，台灣傳統主食白米已逐漸被其他食物替代，當年白米供給量為45.6公斤，比起87年減少了11.1公斤、反之麵粉與大豆的供給則為上升趨勢；而該年的之綜合糧食自給率為34.6%，雖然相較之前有所提高，但可看出台灣糧食仍相當依賴進口。