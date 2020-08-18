日前，印度一名男子在家中睡覺時突然感到一陣胸悶，隨後便聽見一聲低吼的聲音，他嚇得立刻張開眼睛，沒想到竟看見一頭母獅正趴在他的胸口上，男子當下雖然十分害怕，但仍保持鎮定，用盡全身力氣推開了牠，所幸最後這頭母獅並沒有攻擊的念頭，直接走出了家門，而男子也成功救了自己一命。

根據外媒報導，該起事件發生在古吉拉特邦安雷利縣，當時維普（Vipul Khelaiya）正躺在家中睡覺，睡到一半時卻突然感覺到有重物壓在自己的胸口，隨後還伴隨著一聲吼叫，維普瞬間被驚醒，然而睜開眼看到的卻是一頭母獅正趴在自己身上，眼神還緊緊地盯著他，儘管當下維普相當害怕，但還是讓自己冷靜下來，並用盡全身的力氣推開牠，這頭母獅似乎沒有料到維普會進行反擊，愣了幾秒之後就離開了屋子，走回森林裡面。

這段驚險的經驗讓維普至今仍心有餘悸，「我和一雙彷彿可以看到死亡的雙眼對視」，他也慶幸自己很快就做出對的反應，成功挽救了自己的性命，「這頭母獅一定意識到了我不是牠的『自然獵物』，覺得攻擊我是一個巨大的錯誤」。