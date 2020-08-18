台灣的每個縣市都有屬於自己的特色和生活步調，不同的人住在當地的感受也會有所差異。最近一名網友因為學業的原因要到台中居住一個月的時間，然而他才生活了一個禮拜，就被當地的市容、交通和美食所折服，忍不住驚呼：「台中超越高雄了吧！」。

這名網友在PTT上發文，表示自己因為課業的原因要到台中市區居住一個月的時間，沒想到自己才在這裡住一個禮拜就已經感到「驚為天人」，PO主指出經過市政路、公益路、文心路時，沿路都是非常漂亮的透天與大樓，每條路都很大，安全島上還種滿了行道樹十分賞心悅目，讓他狂讚：「市容真的可以說無可挑剔」。

此外，交通方面基本上都很有秩序，車位也不像台北一樣難找；他還吃了不少熱門美食，每間的表現都在水準之上，讓PO主對於這一個禮拜的生活非常滿意，覺得台中是相當宜居的城市，而他也忍不住好奇詢問：「所以說台中已經超越高雄了嗎？還是高雄也已經更先進了？」。

此文一出立刻引起網友熱議，紛紛留言：「台中早就超越高雄了」、「白天夜晚經濟都蓬勃發展，觀光人文也穩定發展，蠻妙的地方」、「台中美食確實好吃，餐飲競爭激烈」、「除了捷運其他根本沒輸過吧」、「台中比高雄舒服是真的」。

但也有網友持不同的看法，「台中人回，食物跟生活 ok，路真的不行」、「人口超越了，但是基礎建設落後高雄很多」、「高雄光有捷運便利性就比台中好一些了」、「台中黑道很多」、「台中人表示：路很大條？高雄城市規劃完善多了」。