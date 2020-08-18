東西真的不要隨便亂撿！一名女網友在《靈異公社》分享自己的詭異經歷，自從老公撿回來一個古甕之後，原本呆在家中手機都會訊號滿格，卻經常出現沒訊號的聲音，某天晚上老公還夢到一名清朝模樣的阿嬤在走廊走來走去，讓他嚇得立刻把古甕歸還。

女網友在文中透露，自己的老公以前很喜歡撿古物，有一次他就撿了一個甕碗回家放在二樓角落，並說明這是一個大哥的阿嬤燒腳尾錢的碗，已經有些歷史了，剛開始PO主還不以為意，然而他們家就住在基地台的附近，因此手機都會維持在滿格的狀態，但那幾天卻經常會發出沒訊號的「嘟嚕」聲。

在撿回甕碗的第三天凌晨，PO主老公突然聽到有人走動的聲音而驚醒，他拿起棒子出去檢查，PO主也立刻關上房門，仔細聆聽周遭的聲音，這時詭異的「嘟嚕」聲剛好響起，四周卻又安靜得讓人耳鳴，整個氛圍都讓她感到毛骨悚然。

隔天一早，PO主老公便將古甕歸還給大哥，她好奇地詢問了原因，沒想到對方卻說昨天半夜夢見一個身穿清朝服裝的阿嬤在走廊走動，像是在找什麼東西，他清醒後立刻打電話給大哥，確認她就是大哥過世的阿嬤，嚇得他趕緊歸還，還燒香和阿嬤道歉。神奇的是，自從把古甕還回去後，手機的訊號就又恢復正常。

網友們看到文章後也都有點怕怕的，紛紛留言：「東西千萬別亂撿，尤其是跟這類有關的」、「東西真的不要黑白拿！」、「這種東西也敢拿回家放，幸好對方沒有找妳家的麻煩」、「膽真大，連甕都敢要」、「東西不要亂撿會出事」。