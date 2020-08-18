有些主人會放養貓咪，讓愛貓能隨意活動，牠們有時會跑到隔壁串門子，帶給鄰居驚喜。國外有一名女網友，日前坐在車內吃零食，突然感覺頭部被摸，嚇得抬頭檢查，發現竟是鄰居的貓跑來，趴在她的車頂上討食物，超萌模樣讓不少人直呼「根本是吃貨」。

凱倫(Karen Walls)當時在車內吃零食，期間感覺頭部被觸碰，趕緊抬頭查看，沒想到竟是鄰居的貓「夏天(Summer)」，當時趴在車頂上，伸出肉墊摸凱倫的頭討食物吃，凱倫被牠的舉動萌翻，隨後也掰下一塊餅乾餵牠，夏天還想再吃時，就會再次摸凱倫的頭給予指示。

而凱倫也透露，鄰居家的貓經常來她家串門子，每次只要看到凱倫，牠都會靠過來討摸，一日她拿著貓飼料到門口放著，隨後喊了一聲「Summer」，沒想到牠真的跑過來吃，宛如凱倫養的貓一樣，讓不少人笑說「這根本是你養的貓吧！」、「吃貨聞到味道，不管多遠都會跑過來吃」、「夏天知道你在訓練牠」。