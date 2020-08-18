生活在冰冷的水泥叢林中，許多都市人都十分渴望能走向戶外，與大自然的生物親近，但如果每天都有動物登門造訪的話，恐怕又是另外一回事了。一名女網友因為住在深山裡，導致家裡經常出現龜殼花、蝙蝠等野生動物，雖然不討厭，但畢竟有些動物含有劇毒，讓她忍不住崩潰抱怨：「回家總覺得處處有危險」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示她住在陽明山國家公園裡，所以經常可以在家附近看到野生動物出沒。像是之前一開門差點踩到龜殼花、在貓園發現蝙蝠，還有在院子裡撿到受傷的小領角鴞等等。

雖然不討厭動物，但實在很怕被雨傘節、龜殼花之類的毒蛇咬到，讓她忍不住崩潰直呼「真的覺得很煩！很煩！很煩！回家總覺得處處有危險，真的很怕晚上睡覺被牠們帶去找我阿公泡茶」最後還補充說明，保育類動物都有即時通報相關單位，請大家不用擔心。。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「感覺您家環境很好!!」、「這表示你家附近生態豐富」、「我都很愛，真羡慕」、「妳家動物園哦！」、「感覺妳家是生態地區欸」、「寶地啊！不用跑遠就能拍到這些」、「啥我家只有蟑螂世家」、「神奇動物園之家」、「我想去妳家參觀，不知道門票多少」。