羽毛長得不一樣，鳥媽媽竟還會認錯孩子！愛爾蘭多尼戈爾郡 (County Donegal)一名女子，日前在自家花園裡，發現了一隻知更鳥媽媽，不斷在院子裡來回飛、找食物，細心哺餵一隻比自己體型還大的雛鳥，但她仔細看才發現，知更鳥媽媽竟認錯小孩，牠餵的對象是布穀鳥幼鳥，讓她驚呼連連。

根據《BBC》報導，居住於基爾卡(Kilcar)的卡爾（Maureen Carr），上周六（15日）在餐桌旁休憩時，發現院子裡有一隻布穀鳥雛鳥，「想當然一定有鳥媽媽會餵牠」，之後有一隻體型比牠更小的鳥逼近，讓她驚覺不對勁，「起初我以為牠是徘徊附近的麻雀，但當牠靠近巢時，雛鳥完全不害怕」。

這時卡爾才發現，這一隻小鳥不是麻雀而是知更鳥，不斷在附近飛又回到花園，實際上是在餵食布穀鳥雛鳥，「布穀鳥聲音叫的越大聲，這就意味知更鳥媽媽會趕緊飛回來餵孩子」。英國皇家鳥類保護協會（RSPB）透露，布穀鳥經常會在類似鳥類的巢裡下蛋，因此就會出現知更鳥養大布穀鳥的現象。

RSPB的麥克德維特（Anne-Marie McDevitt）提到，布穀鳥會有「鵲巢鳩佔」的行為，牠們不會建自己的巢，而是用「寄生」的方式，當牠找到合適的巢時，會趁原先的鳥媽媽不在時，偷移走其中一顆並產卵，讓自己的蛋代替對方，「布穀鳥12天後就孵化，並將原鳥的蛋推出巢，19天後便會離開巢，但寄主仍會繼續餵牠約2星期，這時布穀鳥的體型都比知更鳥媽媽還大隻」。