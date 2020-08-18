釣魚是許多人喜歡的休閒娛樂活動，但以後恐怕要慎選地點了。日前大陸有2名男子在水庫邊釣魚，釣到一半卻突然神色慌張的棄桿逃跑，原來他們遠遠就看到有巨浪即將襲來，以幾秒鐘的差距逃過一劫。

根據陸媒報導，本月15日在山西臨汾市，有2名大叔帶著釣具等裝備來到當地水庫旁垂釣。從水庫的監視器畫面可以看到，大叔們坐在木頭踏板上，悠閒的等待魚群上鉤。沒想到，其中一名穿著深藍色雨衣的大叔卻突然倉皇失措的逃走，連釣桿都來不及拿，另一名距離較遠的大叔在不久後也急忙轉身離開。

原來2人是用餘光瞄到水面出現「異相」，果然幾秒後鏡頭就襲來一陣強勁的巨浪，將2人剛剛所在之處徹底衝垮淹沒，與死神差肩而過的驚險場面十分怵目驚心。當地的救援隊隊長接受訪問時表示，近日因為連下好幾天的暴雨，讓山里土石鬆動，不少地方都出現塌陷的狀況，可能也因此讓水庫也出現這種詭異的浪潮，好在2名大叔夠機警，才沒有造成任何傷亡。

影片曝光後也掀起網友熱議，不少人紛紛留言「還好跑得快」、「水庫：此處禁止釣魚，違者沒收魚竿」、「差點被魚釣走」、「這男子是有第六感嗎，感覺到會出事」、「看著太嚇人了，好驚險啊」、「大難不死必有後福」。