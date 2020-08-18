柴犬自以為很瘦想跳洞而過，沒想到卻當場卡住糗爆。日本有一名狗飼主，發現柴犬竟趁他不注意時，想要跳過井字紙門中間的洞，沒想到卻因身體太胖，讓牠尷尬的卡住，上半身的肥肉溢出，腳只能墊在地板上苦撐，模樣相當狼狽，調皮經過也被主人抓的正著。

狗主人@maruo2920日前發現，家中飼養的柴犬マルオ，竟卡在紙門的洞上動彈不得，原來牠本來調皮地想破洞跳過，卻沒意料到自己體型太胖，導致牠上半身雖然穿過去了，但較胖的下半身根本過不去，只能懸在紙門上，牠曾試圖往後退脫身，但根本沒有用，前肢的肉反而被紙門上的框擠成一團，狗主人看到這一幕後，也無奈的笑說「被我抓到了」。

マルオ於2011出生，如今已經9歲了，是一條公柴犬，而牠的超萌影片目前累積134.6萬觀看次數，甚至還登上日本新聞版面，不少人笑著說「看牠的臉，根本毫無悔意啊！」、「牠是不是以為自己是隻貓」、「牠一定很困惑，為何自己一直過不去」、「柴柴：我想我錯了，我以為我跳的過去」。