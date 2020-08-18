家裡的貓咪經常對人愛理不理，雖然臭跩還是讓所有貓奴拜倒在牠們的石榴裙下。一名網友日前在社群媒體上分享自己回家時被家裡5隻貓咪迎接的影片，超熱情急討摸摸的模樣讓網友全都羨慕直呼：「別人的貓總是不會讓我失望！」

日本一名網友近日在推特上分享一段影片，可以看到他一回家之後，家裡養的貓咪全都傾巢而出，爭先恐後跳上餐桌討摸摸，像極了鯉魚池裡搶食飼料的景象，讓主人忍不住笑出聲。5隻貓咪也隨著飼主的腳步，跟緊緊狂撒嬌，深怕自己沒被摸到，讓主人無奈表示：「這就是一般家庭常見的喵星人壓力…」

影片事後被分享到臉書粉專「紀由屋」，讓不少網友羨慕不已，紛紛留言「別人的貓總是不會讓我們失望」、「夢想中的貓QAQ」、「這個人是貓貓之神」、「阿我怎麼養不到這種的…」、「這什麼天堂」、「我：死亡」、「拜託衝著我來」、「摸我摸我摸我摸我」、「我還不摸爆」。