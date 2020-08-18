宜家家居IKEA不只賣家具，還有販售瑞典美食，其中肉丸、冰淇淋更是熱門美食，有人甚至不是為了買家具，單純就是為了吃。近日有民眾至IKEA，發現了新奇美食「冰狗(Ice Dog)」，由於是新產品，因此他便好奇嘗鮮，沒想到意外引發討論。

一名男網友在《Dcard》表示，近日至IKEA閒晃，期間發現了新美食「冰狗(Ice Dog)」，外型宛如大亨堡一樣，但麵包內不是夾熱狗，而是夾3坨霜淇淋，模樣看起來非常可愛，由於IKEA的冰淇淋好吃、CP值高，因此他對於這一項新品也感到好奇，便買了一個來吃看看。

原PO提到，由於麵包是現烤的，因此拿到手時非常鬆軟，且帶著麵包香，搭配上濃郁的冰淇淋，吃起來非常可口，也推薦給愛吃冰的網友。不過實際上，今年7月起，大陸北京的IKEA餐廳就已推出「冰狗」，當時也在微博上掀起討論，甚至還紅到台灣，對於這一項新品也很好奇，甚至還被笑稱是「熱狗最大敵人」，沒想到台灣也推出了。

不少人回應「這不就是三明治冰淇淋的概念嗎？」、「其實就是馬來西亞人小時候吃的吐司夾冰淇淋，或者漢堡夾冰淇淋」、「很像夜市的花生粉冰淇淋潤餅捲」、「就烤吐司夾冰淇淋...在澳洲做給室友吃後，他們都說我是惡魔，然後跟著做」，而IKEA 宜家家居台中店也在臉書貼出相關資訊，讓不少消費者躍躍欲試。