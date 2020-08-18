台大法律系教授李茂生日前在個人臉書上分享，表示近日搭捷運電扶梯時刻意站在左邊，幾秒後有名女子上前提醒「要有道德，因為我已經擋住左邊通道。」李茂生氣到馬上和她解釋「緊握扶手、站穩踏階」的意義，並指出「在電扶梯快走或奔跑是件危險的事情，為保護自己也保護他人，不管左右站穩後就不要輕易移動。」

沒想到對方聽了之後卻想繼續用大眾「道德」施壓，於是說「我是沒關係啦，不過你要看看你後邊的人，每個人都在瞪你。」讓李茂生無奈直呼「我不是不明白，為何錯誤的（危險）習慣會變成大眾的（愚昧）道德，但是說太白的話會很傷人，所以我沈默了，繼續站在左邊，一直到下了電扶梯。」最後更直言「被羞辱是必要的」，因為改變錯誤的、危險的習慣一事並不簡單，沒有「被千夫所指的墮落」哪來的翻轉。

此文曝光後立刻在PTT掀起熱議，也掀起2派的論戰，有網友認為「要站著不動就去樓梯站啦，一輩子都別動算了」、「一直搞不懂這有啥好吵的，大眾認知就是左邊用走的，機器會不會壞掉那是捷運公司本身就該定期檢查保養的事」、「捷運規則從來沒有不准走只有不准“逆向”行走因為那才是真危險」。

但有大部分得網友則表示「其實就是長期錯誤使用設備卻反被美化的壞習慣，積非成是」、「北捷宣導很久了，站左邊的人沒錯，趕時間的人請爬樓梯」、「跟設備無關，就是安全，但停在舊時代真D可悲」、「現在日本不是也在推行說手扶梯不要單站一側了？那個女路人和問日本狀況的網友可能很久沒更新資訊了…」、「研究早就證實了，尖峰時段，電扶梯左右都站人才能獲得最大運能」。