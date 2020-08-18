兄弟果然不打不相識！加拿大有一名貓咪飼主，在家中養了4隻喵星人，但當牠們待在一起時，家裡就沒有安靜的一天，經常打打鬧鬧，甚至扭打在一起，日前暴風雨來襲前夕，她發現愛貓們異常的安靜，因此便偷偷靠近查看，發現其中一隻賓士貓與橘白貓坐在一起，還用貓掌輕搭在對方肩膀上。

安大略省(Ontario)一名飼主艾瑪（Emma Patricia），她的妹妹在獨木舟旅行時，發現橘白貓諾亞（Noah）跌落於河床，救起牠後便收編飼養，而諾亞加入後，賓士貓諾曼（Norman）就宛如大哥哥一樣，經常會照顧牠，兩人感情非常好，經常形影不離，不過4隻貓待在一起時，很少有安靜的時候。

THEY ARE SITTING WATCHING THE STORM LIKE THIS?????????

I have perished pic.twitter.com/vmoPj2vjGL — emma patricia (@_ewmma) July 11, 2020

上個月暴風雨來襲前，外面已下起大雨，艾瑪邊吃早餐邊看書，卻發現家裡異常安靜，便靠過去查看，發現諾曼與諾亞（Noah）並排坐在一起，兩隻貓安靜的看向窗外，沒想到幾分鐘後，諾曼將手搭在諾亞的肩上，彷彿在安慰牠一樣，而牠們前不久還在地上打鬧，沒想到下一秒就變得如此友愛，也讓艾瑪看了瞬間融化。

艾瑪提到，「牠們喜歡親近彼此，通常找到其中一隻，另外一隻就一定在附近」，不過諾曼與諾亞感情雖然很好，但很少看到牠們如此親密，好像在為對方加油打氣，諾曼就像是弟弟永遠的支柱，而照片分享至推特後，獲得20.1萬人按讚，不少人表示「男人之間的浪漫啊！」。