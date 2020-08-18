美國明尼蘇達州一名46歲的非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在今年5月底遭到警方蕭文（Derek Chauvin）壓制後死亡，讓各地掀起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的示威活動，至今仍未平息。其實種族歧視議題早已存在多年，有網友日前就聽人說「請黑人吃西瓜是一種歧視」，便好奇在PTT上詢問原因，文章曝光後也引起熱烈討論。

西瓜對黑人來說是代表著歷史上的痛苦恥辱。(影片來源/YouTube/萬物揀史/如遭刪除請見諒)

一名網友在PTT八卦板以標題「為什麼黑人吃西瓜是歧視」發文，表示他日前聽說不能請黑人吃西瓜，讓他十分好奇其中的原因，更進一步問道「是不能吃小玉西瓜還是紅肉西瓜？難道是因為籽是黑的？有沒有八卦」。

事實上，西瓜在16、17世紀由歐洲人傳進美國，同時間，歐洲人主導的黑人貿易也正在如火如荼的進行中。大批黑奴被賣到美國南方進行農務工作，除了主要種植的棉花之外，也會種一些西瓜，雇主偶爾還會將西瓜當作獎勵送給黑奴。據說，在當時雇主的眼裡，賞賜黑人西瓜代表他們的仁慈，他們還特別喜歡看到黑人們蜂擁搶食西瓜的樣子。

等到奴隸制度廢除後，白人雇主看到被解放的黑人自由的街上販賣西瓜，非常生氣，開始編造黑人愛吃西瓜的各種謠言，企圖藉由西瓜製造種族歧視，藉此暗諷黑人貪心、懶惰又幼稚。19世紀末美國也出現大量以黑人吃西瓜為主題的漫畫和嘲諷新聞，西瓜也因此成為許多黑人心中痛苦的恥辱。