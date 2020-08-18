台灣有許多老街，保有古早的建築文化，因此不少遊客到外縣市遊玩時，就會找老街或夜市逛，感受當地的美食與特色，但隨著時代改變，不少老街販售的產品也跟著改變，甚至有越來越統一的趨勢，讓不少遊客非常失望。日前就有網友詢問新北老街霸主是誰，引發討論。

一名網友在PTT提到「新北老街一哥是哪一條？」，指新北市老街有淡水老街、平溪老街、深坑老街、九份老街、鶯歌老街、金山老街、十分老街、中和的枋寮老街、石碇老街、新莊廟街等，也可看出新北老街數量非常多，甚至可能是全台前幾多的縣市，但好奇哪一條最受民眾喜愛、最有特色。

不少人回應「台灣老街不都一樣嗎？」、「很多都沒落了吧！」、「新店老街就現在新店路囉！」、「鶯歌很多都改建了，根本不算是老街了吧！」，其中最多人推薦的是「九份、淡水、三峽與金山」，「個人覺得就三峽、鶯歌、深坑、九份，新莊和林口的還沒去過」、「淡水的比較能待比較久」、「九份比淡水優，這兩個又打趴全部」。