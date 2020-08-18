天空就像是一個「奇觀製造廠」，在這裡上演著無數壯觀又奇特的自然現象。日前美國的天文學家就在天空中捕捉到一個高掛在空中的巨型「紅色水母」，並將這個難得的畫面分享到社群媒體上，馬上引發網友瘋傳。

在 Instagram 查看這則貼文 McDonald Observatory（@mcdonald_observatory）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 上午 8:30 張貼

美國德州麥當勞天文台（McDonald Observatory）的資深天文學家胡默爾（Stephen Hummel），在7月2日於洛克山的山脊上拍到俗稱紅色精靈（Red Sprite）的自然現象，看起來就像是一隻巨型紅色水母，畫面十分壯觀。

胡默爾也表示「精靈用肉眼看起來非常的短暫、黯淡、灰灰的，有時候我甚至不確定我到底有沒有看到，直到我檢查鏡頭才能確認」事後他表示，當天晚上他總共錄製了4個半小時才捕捉到這張精彩畫面。

據了解，紅色精靈是一種發生在積雨雲以上的大範圍放電現象，由雷暴雲和地面之間的正地閃所致通常僅僅持續十分之一秒。會發出橙紅色光，在夜空中以各種形狀閃爍地出現。而水母狀的精靈通常規模極大，大笑約有30 km×30 km左右。