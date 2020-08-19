鯊魚是兇猛的掠食性動物，不過就有網友好奇，相較於獵殺一隻鯨魚就能飽餐好幾頓，「為何鯊魚不吃鯨魚？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出3點「猛鯊心理學」，曝光背後真相。

原PO在PTT發文指出，鯨魚動作慢，身形臃腫肥大、舉止慵懶，且「胸無大志只吃小蝦米，根本海中肥宅」；不過鯊魚不只精悍，爆發力快，咬合力也十分驚人，讓他不禁好奇「為何鯊魚不吃鯨魚呢？殺一隻可以飽餐好幾頓吧？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，就有內行人點出背後的「猛鯊心理學」，直言鯊魚獵殺鯨魚，在現代相當罕見，「像大白鯊最多就是吃吃海豹，絲毫沒有牠古代的親戚『巨齒鯊』（Carcharocles megalodon）這麼威猛。但是其實也沒有人真的親眼看過，會這麼說是因為在許多鯨魚的化石上，看到很多怵目驚心的齒痕」。

他接著指出，現代鯊魚若想要回味過往的輝煌，有下列3種方法：

1、吃死掉的鯨魚

死掉的鯨魚是鯊魚重要的食物來源，畢竟以鯊魚懶惰的個性，這種天上掉下來的「鯨魚餡餅」沒理由拒絕，「而這種機會主義的找食物方法，也被認為是鯊魚會遷徙的原因之一」。

2、欺負弱小

簡言之就是，「我肚子餓了，那邊有一隻小鯨魚欸，看起來好美味噢！咦？旁邊居然沒有媽媽保護嗎？又是天上掉下來的小鯨魚餡餅呢！」總結來說，鯨魚具有體型優勢，鯊魚基本上沒有膽量單挑大鯨魚。

3、就…就一口好不好

大家身邊應該有什麼東西都吃一口的朋友，「巴西達摩鯊」（Isistius brasiliensis）體型最大只有50幾公分，喜歡攻擊的獵物卻非常廣泛，不只鯨魚，甚至大白鯊也會被咬上一口，「雖然這樣子的傷口不會死，但吃到大鯨魚，也算是鯊鯊之光了吧！」