日前，美國一名男子在上廁所時，突然看見一條深色花紋的蛇從裡面竄出，長長的頭部還不斷左右扭動著，男子嚇得拿起高爾夫球桿想要把蛇給弄出馬桶，而這段影片在網路上曝光後，也嚇壞了不少網友，引起一陣熱議。

I always thought this was an irrational fear of mine...apparently not. Friend out in west Texas found this. 😳😳😳 pic.twitter.com/jd23gbLkGF — Payton Malone WWL-TV (@paytonmalonewx) August 16, 2020

根據外媒報導，美國的氣象專家珮頓（Payton Malone）本月17日時在推特中分享了這段影片，並寫道：「我一直以來都以為這種恐懼是非理性的，但很顯然的…並不是」，同時也說明這是自己一名居住在德州的朋友所親身經歷的恐怖遭遇。

從影片裡可以看到，一個白色的馬桶當中竟竄出了一條擁有深色花紋的蛇，而牠的頭部不斷在水中左右扭動，口中也頻繁地吐出蛇信，而當事男子則被嚇到站在馬桶斜後方，拿著一根高爾夫球桿試探這條蛇，想要把牠給弄出馬桶。

短短30秒的影片很快就引起網友熱議，發布至今已超過225萬個觀看次數，許多人看完後都覺得非常驚恐，「你知道有多少人會在上廁所時滑推特嗎？然後坐在馬桶上看到這個影片？立刻感到恐懼害怕？我就是其中之一！」、「不，我絕不會再使用那個馬桶」、「每個人都得確保家裡的馬桶隨時處在闔上的狀態，蛇就是這樣闖進來的！」。

紐約州野生動物保護者鄧肯（Randolph T. Duncan Jr.）在看完這段影片後指出，馬桶中竄出的蛇是德州鼠蛇，是一種常見於德州中西部的無毒蛇，且根據牠的花紋顏色來看可以推斷為幼蛇，德州鼠蛇的主食為老鼠，還很喜歡在奇特的地方冒險獵食。