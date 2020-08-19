不少飼主都喜歡將寵物養的圓圓胖胖，模樣看起來十分可愛，而網友們也會戲稱牠們是「阿嬤養的」，但事實上若是寵物體重過重，很可能會引發許多疾病。加拿大一隻黃金獵犬就被養得又胖又圓，幾乎沒辦法走路，主人決定將牠安樂死，卻被獸醫拒絕挽回一命，最終金毛找到了善良的女主人，幫助牠成功減重，搖身一變「狗界帥哥」。

根據外媒報導，這隻黃金獵犬凱（Kai）被前主人不知節制的餵食，體重竟高達78公斤，導致牠幾乎沒辦法走路，靠自己的力量只能勉強站起身，前主人見狀後決定將牠安樂死，但卻遭到獸醫拒絕，無奈之下只能把牠送往收容所。

不過幸運的是，凱很快就被善良的新主人潘姆（Pam Heggie）收養，開始了牠的減肥生活，潘姆透露自己一開始見到凱時相當不敢置信，帶牠回家後甚至還需要家人扛著牠上下樓，只要稍微活動就會氣喘吁吁，坐在車上還可以直接占滿整個後座。

不過在嚴格的飲食與運動習慣之下，凱逐漸恢復正常的體重，如今牠已成功減去47公斤，走路早已不是問題，還可以自在靈活地和主人玩耍，更因為這段勵志的減肥故事成為了網路紅人，走在路上都有人可以認出牠。

目前，潘姆家也收養了另一隻體重高達95公斤的哈士奇伍迪（Woody），期許可以透過凱的減肥模式來恢復健康身材。