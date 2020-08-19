遛狗牽繩是飼主帶寵物外出最基本的規範，沒想到大陸廣東近日卻發生一起離奇的死亡事件，一名阿嬤無端站在市場街口，下秒竟被狗繩掃過，身體瞬間騰空後，頭部重摔地面，當場血流不止，送醫搶救宣告不治。

狗繩掃腿奪命 阿嬤無辜枉死街頭（影片取自YouTube/YuanFang LEE）

綜合陸媒報導，廣東佛山順德區17日發生一起狗繩害命的意外事故，根據監視器畫面顯示，事發當時有一名少女牽著一隻大白狗，沒想到大白狗看見另一隻黃狗後，隨即掙脫少女的箝制，和黃狗在馬路上追逐狂奔。

這時一名身穿紫色上衣的阿嬤站在市場街口，緩緩準備過馬路，沒想到卻被白狗身上的狗繩掃過，下一秒騰空飛起，頭部重摔地面，發出悶響，當場血流不止。

離譜的是，遛狗少女循著白狗的蹤跡跑到市場街口時，看見阿嬤血流如注的倒在地上竟然視若無睹，將肇事白狗喚回來後，隨即轉頭逃離現場，留下錯愕的目擊民眾。而阿嬤被緊急送醫救治後，因搶救無效去世，警方已介入調查。

畫面曝光後大陸網友一陣撻伐，紛紛留言直呼「簡直飛來橫禍，老人好端端的…唉」、「看到老人就這麼沒了，有點難受」、「養狗的真的要有點良心，老人家也真的倒楣」、「媽呀！看得我毛骨悚然了」、「這樣摔下去年輕人也承受不住啊」。不過也有人指出「這狗是小女孩偷來的，飼主根本不知情，加上她未成年，監護人全責」。