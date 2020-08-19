農曆七月鬼門開，不過你知道鬼月期間看電影，就連選位置也有禁忌嗎？港片《陰陽路》中，就曾提過「陀地位」的恐怖傳說，過去民俗專家張旭初也示警，指出陀地位容易聚陰。

事實上，「陀地位」源自於香港粵語，「陀地」一詞原本指的是土地公，後來漸漸帶有負面涵意，粵語引申為收保護費的黑幫，而電影院中的「陀地位」指的是專門讓「好兄弟」免費看電影的位置，包括影廳4個角落、正中間，最前排、後排皆屬於陀地位。

在港片《陰陽路》中，就有一集描述了幾位年輕人因為坐到「陀地位」而撞鬼；過去也有發生小女孩在看《紅衣小女孩2》時，疑似出現「中邪」狀況，眼睛一直翻白眼，且全身不斷抽蓄；無獨有偶，先前也有女網友透露，跟有陰陽眼的老公去電影院看《安娜貝爾》時，老公卻指出空無一人的第一排位置竟然「是坐滿的」，種種恐怖傳說，讓「陀地位」的討論甚囂塵上。

但也有網友認為，影城第一排位置本來就不容易觀賞電影，所以民眾購票時自然就會避開，不需過度解讀，「第一排視野不佳，通常影城前三、四排位置不會賣」、「現在是鬼月，聽聽就好！」