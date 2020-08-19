一年一度的「祖父母節」即將來臨，臺北市立動物園也特地公開「圓仔妹」的超級外婆－「雷雷」，牠雖然因為在野外受到重傷成為「斷掌貓熊」，但仍堅強地拉拔自己的5個兒女長大，其中也包含了圓仔妹的媽媽「圓圓」，從圓圓帶孩子的溫柔模樣，就可以看出牠遺傳了自己媽媽堅強柔韌的性格，也是一名「超級母親」！

圓圓也是一位超級母親！(圖/臺北市立動物園提供)

圓仔妹的外婆雷雷如今已是31歲高齡，正在四川臥龍養老，而牠年輕的時候曾有過一段「轟轟烈烈」的過去，雷雷小時候在野外受到重傷，被送往臥龍貓熊基地搶救，最後不幸失去了自己的左前掌，儘管如此，雷雷仍憑著與生俱來的母性，靠著一隻前掌含辛茹苦地將5個兒女都好好地拉拔長大，堅韌的性格也讓牠有著「英雄母親」的外號。

圓仔妹在媽媽的照顧下健康長大(圖/臺北市立動物園提供)

毛茸茸的圓仔妹超級可愛(圖/臺北市立動物園提供)

身為雷雷的女兒，圓圓在帶圓仔妹時同樣也展現出「超級媽咪」的模樣，不僅幫圓仔妹鋪床築巢，還會溫柔地將圓仔妹抱在懷中餵奶、睡覺，真的傳承了來自於媽媽的超級母性！

水獺金莎也傳承了媽媽的超級育兒術(圖/臺北市立動物園提供)

而同樣傳承了外婆的超級育兒術的還有歐亞水獺媽媽「金莎」，牠原本是從金門來到臺北動物園的救傷個體，剛送來動物園的時候已經開眼，估計和媽媽生活超過2個月以上的時間，也從媽媽身上學到許多生存之道；近日，金莎產下了自己的第三胎寶寶「莎夏」，對於照顧孩子牠早就相當熟練了。