台灣機車密度高居世界第一，事故橫生亂象多，昨（18日）適逢農曆七月「鬼門開」前一天，民眾黃國書就目擊一位中年騎士，以奇葩的姿勢騎乘機車，疑似正載著「看不到的乘客」，畫面曝光後網友全笑翻了。

「前方疑似有載人！」黃國書昨在臉書社團《爆料公社》PO文指出，在彰化縣溪州下高速公路的便道，撞見一名中年騎士雙手緊握機車龍頭，但屁股卻直接坐在車身後座尾端，雙腳則是屈膝夾緊車身，以不符合人體工學的姿勢騎車。

黃國書受訪時表示，騎士當時持續維持著奇葩的姿勢，並以時速70至80公里的行車速度，馳騁在馬路上，讓他看了嘖嘖稱奇。

不少網友看了這一幕也全笑翻了，紛紛留言直呼「重心壓在後輪上，準備跳孤輪？」、「免痔騎乘法」、「熱血重機魂！無時無刻都是戰鬥姿態」、「破風啊專業騎乘法」、「這一看就知道年輕有在飆車」、「國王的駕駛？」、「亞洲空載王」。

不過也有人歪樓調侃「果然是七月到了」、「中暑還是中邪了呀？」、「他是雜藝團出來的嗎？一台機車載那麼多人」、「放榮譽假的先出來了」、「三貼耶！前面還是紅衣正妹」。