新鮮人剛出社會時通常存款都較少，因此生活也會比較拮据一些，盡量減少自己不必要的開銷。近日，一名剛開始工作的醫生到加油站加了1千多塊的油，讓他忍不住向媽媽抱怨油價很貴，沒想到媽媽卻直接回嗆：「手搖飲大杯多少錢？」，讓他瞬間被KO。

這名網友在《Dcard》上發文，表示自己才剛進入受薪階段，因為想要省去租房子的錢，所以就直接住在家中，平時開舊車去上班，剛好前兩天發現油箱快見底了，就開著車到加油站，加滿油共花了1千多塊，讓他感到有些心痛，回到家後忍不住跟媽媽抱怨了一句「油錢好貴」，沒想到卻遭到媽媽反嗆。

媽媽先是問了油一公升多少錢，PO主乖乖地回答95無鉛汽油大約24元，隨後媽媽又再耐心地問「一杯珍珠紅茶拿鐵大杯無糖去冰」和「知名咖啡連鎖店一杯」各要多少，他也都照實回答，最後在確認完這些飲料大杯都不滿一公升後劇情急轉直下，媽媽瞬間開嗆：「這些飲料你都喝得下去了，你跟我抱怨油很貴？油一公升還不如加珍珠的錢欸」；不過PO主在文末也委屈表示，值班就是需要手搖飲來抵抗厭世感，但想到媽媽的話他還是努力忍住了。

逗趣的互動和媽媽嗆辣的發言讓網友們都笑翻了，紛紛留言：「媽媽完勝」、「媽媽太強了」、「喝！當然要喝！總不能喝汽油啊對吧」、「喝飲料是喝一份快樂」、「最近一個禮拜喝三四杯的我，突然覺得好有道理…難怪覺得窮」、「忙的時候沒時間吃飯，一杯手搖飲很療癒欸」。