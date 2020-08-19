考取第一志願是不少學生在求學階段的首要目標，不過就有網友發現，放眼全台，高中第一志願幾乎都是男女分校，讓他不解背後原因，貼文一出，隨即掀起熱議。

原PO今（19日）在PTT「八卦板」PO文指出，自己觀察發現，除了武陵和實驗兩所明星學校是男女混校之外，包括：建中、北一女、中一中、南一中、雄中、雄女都是男女分校，讓他不禁好奇問道「為什麼高中第一志願幾乎都是男女分校？」

貼文一出，隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「減少談戀愛的機會吧」、「就古老學校啊」、「就都是日治時代的學校啊，快一百年前成立的」、「比較好專心唸書吧」、「韓國還有男女分校的大學咧」。

事實上，過去也有網友討論過這個議題，列出歷史、效果、意義和文化等4大層面，歷史因素不外乎是「以前的傳統就是如此」；效果層面則是「男女分校比較會專心念書，也比較自在」；意義層面則為「同性之間，大家都沒形象而且相處融洽」；至於文化方面，則可以發展出「專有男校或專有女校的文化」。儘管男女分校或是男女混校各有各自的擁護者，但學習環境或是效果也是因人而異。