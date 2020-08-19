這是什麼生物？竟有大象鼻、老鼠身。美國杜克大學狐猴中心研究科學家日前在非洲東部國家吉布地（Djibouti）進行研究，期間抓到一隻神祕生物，擁有宛如大象的長鼻子，但體型又小的像是老鼠，而科學家才發現這是消失50年的「象鼩（elephant shrew）」。

消失50年象鼩現蹤非洲(影片來源/youtube/ITV News)

根據《BBC》報導，象鼩擁有特殊的長鼻子，主要是用來捕食昆蟲，與土豚（aardvark）、海牛（manatee）及大象為哺乳類親戚，而目前發現的象鼩有20種，其中最神秘的是「索馬利象鼩（somali sengi）」，過去只在索馬利亞發現，因此得其名，儘管當地人曾目擊過象鼩，但最近科學記錄只記載到1970年代。

美國杜克大學狐猴中心研究科學家赫里汀（Steven Heritage）與團隊日前至吉布地研究，並在12個地點設置1千多個陷阱，以花生醬混合燕麥片作為誘餌，最終在索馬利亞延伸至吉布地、衣索比亞地區，成功捕捉到一隻，能夠再次發現索馬利象鼩，團隊對此都非常開心。

赫里汀提到，「當我們打開陷阱時，都感到非常興奮，起初並不清楚屬哪一種象鼩，直到看到牠的簇絨尾巴特徵時，就知道牠很獨特」，這個發現對於吉布地來說，也凸顯當地的生物多樣性。此種象鼩特徵為「後肢長」，外型宛如羚羊或瞪羚，代表牠們善於跑步，還能透過嗅覺判別垃圾堆中的「昆蟲」作食物。