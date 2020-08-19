當兵是大多數男人難忘的回憶，也是彼此共通的話題，兩個男人之間總是有許多軍中回憶可以討論。近日，有一名網友好奇提出疑問，究竟當兵睡覺時應該選擇上舖還是下舖比較好呢？文章一出就引起許多「老鳥」熱議，點出了各自的優缺點。

這名網友在PTT發文，表示有當過兵的應該都會睡過部隊的上下舖，但兩者都有各自的優缺點，像是睡下舖好處就是可以直接躺下不用脫靴子，反之壞處就是會有懶惰的同袍擠過來，還有人覺得壓迫感很重；至於上舖的好處除了離風扇較近所以比較涼，還有內務被刁難的機會較低，缺點就是要爬上爬下非常麻煩。這些好壞處綜合起來讓PO主非常困惑，想知道大家認為到底是睡上舖還是下舖比較好。

文章發布後就吸引許多當過兵的「老鳥」們熱議，大家專業分析了睡上下舖會有的優缺點，而且雙方都擁有各自的擁護者，有一派支持上舖的人認為：「上舖通風比較涼，下舖超臭」、「上鋪，下鋪很髒睡覺怕翻身很吵」、「上鋪隱私性較好，不會被亂坐」、「我睡上鋪冷氣口，夏天每天冷醒」、「一直到退伍都選上舖，通風而且不會有人踩我的床」。

但喜歡下舖的人也有不同的意見：「下舖，一起床腿部肌肉就要用力很痛苦」、「上去上舖要拉蚊帳支架，很怕他隨時會斷」、「當然下舖啊，當兵誰管他髒不髒，方便比較重要」、「絕對下舖，上鋪只能用夾扇吹，下舖立扇風超大」、「秒選下鋪，都累死了誰要爬啊」。