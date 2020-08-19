今年5月起臉書社團興起了一股駭人風潮，一個名叫「真槍實蛋」（Loaded Guns Pointed at [B]enis）的私密社團，吸引不少美國屁孩拿著已經開保險的槍枝，對準自己的生殖器拍照，沒想到還真的有人失手開槍「射穿子孫袋」，甚至PO網炫耀，引來社團成員瘋狂朝聖，被當作神一樣崇拜。

在 Instagram 查看這則貼文 Dependa Batman（@dependa_diaries）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 11 日 下午 4:39 張貼

根據英國《每日郵報》報導，美國聖地牙哥一名男子，在這個槍枝愛好者的私密社團中，分享了自己因為槍枝擦槍走火，不慎射穿自己子孫袋的事發照。

畫面中可見，他當時光著大腿，且兩腿之間塞了毛巾，地毯上血跡斑斑，離譜的是，他當下竟是忙著在社團中分享自己倒楣的「射蛋事件」，發文提到「子彈射穿了我的陰囊、床墊和地板…」並且強調自己不是在開玩笑。

幸運的是，這起意外並沒有真正傷到男子的要害，仍具有生殖器功能，他也在就醫後的隔日回歸正常生活。

貼文一出，隨即引來大批社團成員瘋狂朝聖，還將他當作神一樣崇拜，甚至被社團管理員延攬進入管理團隊，封他為「王」（The King），理由是這可憐的傢伙開槍打中了自己，也認為他實在沒理由再受到懲罰，「現在全世界都笑他腦殘，我相信他已經學到教訓了」。

至於為何會有這股歪風出現？據悉是為了捍衛擁槍權力，社團管理員自稱，他們已經厭倦了被貼上負面標籤和汙名化，但諷刺的是，社團成員們竟然是拿自己的人身安全開玩笑，甚至興起持槍抵住自己的生殖器拍照的風潮，危險舉止讓人不勝唏噓。