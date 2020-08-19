「真的有這種鳥嗎？」國外一名男子在路邊撿到一隻弱小的鵲鳥寶寶，立刻將牠帶回家照顧。事後卻發現，這隻鵲鳥寶寶內心似乎住著一個「狗靈魂」，不但可以隨叫隨到，還會靠在主人身上撒嬌討摸摸，讓他十分驚喜。

紐西蘭一隻鵲鳥竟然超愛撒嬌，還像狗狗一樣隨叫隨到。(影片來源/FB/The Dodo /如遭刪除請見諒)

紐西蘭一名消防員歐文斯（Matt Owens）某天在路邊發現一團小毛球，仔細一看發現是一隻鵲鳥寶寶，因為擔心幼小的牠無法在野外存活，便將牠帶回家照顧，並取名為Swoop。原本很擔心Swoop會和愛貓Mowgli處不來，沒想到2隻毛孩竟然相處融洽，甚至感情好到經常相伴在後院曬太陽，或一起靠在歐文斯身上睡覺。

歐文斯為了讓Swoop能保有野性，因經常帶牠到戶外飛翔，雖然好幾次都以為Swoop會飛走，但有靈性的Swoop，只要聽到歐文斯呼喚自己的名字就會馬上飛到他身邊，還會狂磨蹭討摸摸，可愛的撒嬌模樣，根本就是一隻以為自己狗狗的鵲鳥。

事實上，歐文斯撿到Swoop當天，剛好發現爸爸得了癌症，因此Swoop的出現給了他很多力量，讓他可以暫時脫離負面的想法。歐文斯表示「Swoop現在每天都會飛的比之前再更遠一些，或許某天牠可能就會在飛行途中遇到組建家庭的對象說不定，雖然可能會很寂寞，但這就是大自然，也是我希望會發生在牠身上的事。」