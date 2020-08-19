氣溫飆升，許多人熱到受不了，整天躲在冷氣房，全身都是毛的狗狗貓貓，可能比飼主還要怕熱。獸醫師提醒，最近毛小孩中暑個案明顯增加，如果寵物呼吸急促、流口水、眼睛嘴巴黏膜發紅、精神不濟，務必緊急送醫。

獸醫師楊靜宇指出，最近1、2個月收治不少毛小孩中暑個案，主人帶著外出散步，狗狗走著走著，就不對勁，癱軟在地，出現類似昏迷狀態，趕緊送至動物醫院。楊靜宇建議，如果發現毛小孩不對勁，疑似中暑，首先必須降溫，涼水淋全身，並以冰袋包裹身體，緊急送醫。動物醫院首先會施打點滴，降低體溫，並給予症狀治療。

許多人以為狗狗貓貓中暑可能與長毛短毛或是體積大小有關，長毛狗或貓，比較容易中暑。楊靜宇表示，毛小孩中暑的關鍵在於鼻子長短，與長毛或體型較大無關。楊靜宇說，巴豆、巴哥、西施、英國鬥牛犬等短鼻狗狗，屬於中暑的高風險族群，因為呼吸道結構較短，影響散熱，所以置身於悶熱室內或是氣溫偏高的戶外，很容易中暑。

此外，體型肥胖的貓狗也容易中暑，楊靜宇提醒，飼主平常應該幫忙毛小孩控制體重，除了避免引發高血壓、糖尿病等慢性疾病，也可以減少夏日中暑風險。值得注意的是，不要在大太陽下遛狗，最好選在清晨6、7點，以及晚間8、9點，再牽著狗狗外出散步。如果帶著狗狗出遊，一定要隨身攜帶狗碗、礦泉水，讓狗狗隨時補充水分。

最重要的是，開車外出時，不要讓貓狗留在車子裡，因氣溫一高，車子就像是巨型烤箱，只要10到20分鐘，就可能讓毛小孩中暑，引發熱傷害。